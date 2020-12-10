Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Битва снеговиков»

Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Битва снеговиков» для клиентов – держателей дебетовых и кредитных карт Банка

Акция проводится в период с 11.12.2020 г. по 31.12.2020 г. включительно. Принять участие в акции могут держатели карты банка (в том числе оформившие карту в период проведения акции) – дебетовой, кредитной или дебетовой с кредитной линией.

Для участия в акции необходимо:

зарегистрироваться на странице акции, выбрав свою команду – «Команда Северный полюс» (период регистрации с 7 по 31 декабря 2020 года) или «Команда Южный полюс» (период регистрации с 7 по 20 декабря 2020 года);

в период с 11 по 31 декабря включительно совершить необходимое количество операций по карте. «Команда Северный Полюс» – не менее 5 операций за период на сумму от 1000 рублей каждая операция. «Команда Южный полюс» – не реже одного раза в день совершать операции на сумму от 1000 рублей каждая операция, не менее 20 операций за период.

Победители определяются отдельно в каждой команде по алгоритму, учитывающему дату совершения первой операции и сумму операций участника за период проведения акции.

Призовой фонд «Команды Северный полюс» – 1000 призов по 500 рублей каждый

Призовой фонд «Команды Южный полюс»:

– 3 приза по 100 000 рублей каждый;

– 5 призов по 50 000 рублей каждый;

– 10 призов по 30 000 рублей каждый.

Призы на карты победителей будут зачислены в период с 22 по 31 января 2021 года включительно.

Более подробно об условиях проведения и участия в акции, об организаторе, призовом фонде, сроках, месте и порядке получения призов, видах операций, которые не учитываются при подведении итогов акции и определении победителя, а также других розничных продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ – можно узнать по телефону 8 800 250-57-57, или на сайте Банка.

Справка:



ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.



Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».



Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.



Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Контактная информация:

Пресс-центр

Банк УРАЛСИБ

Ларькин Эдуард

+ 7 (495) 785-12-12, вн. 7685

e-mail: LarkinEV@uralsib.ru