Вышел в свет декабрьский номер Газеты Дело

Завершается 2020 год, и наше издание вместе с партнёрами подводит его непростые, но, в то же время, интересные итоги. Как иркутский бизнес справлялся со всеми современными вызовами, как преодолевал пандемийные трудности и противостоял кризисным явлениям? Своим опытом и прогнозами на будущее делятся эксперты и участники Международного Байкальского риск-форума, представители нефтегазового сектора и химической промышленности, транспортных и строительных компаний, банковской и финансовой сферы, а также торговли и индустрии общественного питания. БРИФ-2020. Кейс по доставке крупногабаритного оборудования для Иркутского завода полимеров Иркутский завод полимеров – один из самых масштабных в новейшей истории региона инвестиционных проектов. На заводе будут использоваться передовые технологии производства полимеров и уникальное оборудование, доставка которого на строительную площадку будущего завода была запланирована на лето 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса отгрузку откладывать не стали – помогла тщательная подготовка в течение трех лет, риск-сессия, японский ритуал, и в итоге сложнейший логистический проект завершили раньше срока. О том, как это было, на IV Международном Байкальском риск-форуме рассказали представители Иркутского завода полимеров и Иркутской нефтяной компании “Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии 2020 год многие называют “черным лебедем”. Он нарушил всевозможные планы, но вместе с тем открыл новые границы и возможности. Лучшие риск-менеджеры России собрались на Байкальский риск-форум обсудить, как в условиях пандемии сохранить непрерывность бизнес-процессов компаний, к каким новым рискам готовиться и какие новые возможности открываются в этом году. Портал SIA.RU записал самые важные цитаты с открытия форума.

Валерий Яхимович: «Сейчас выигрывает тот, кто быстро принимает решения» Многие отрасли во время пандемии просели, потеряв своих потребителей, компаниям пришлось пересматривать производственные планы, чтобы остаться на плаву. В этих условиях Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) – одного из крупнейших российских железнодорожных операторов – усилил работу по оптимизации логистики и разработке решений, которые позволили партнерам сократить расходы на перевозку грузов. По словам директора подразделения Валерия Яхимовича, это принесло свои плоды: в конце года филиал планирует даже нарастить погрузку по сравнению с 2019 годом. В интервью порталу SIA.RU и Газете Дело руководитель оценил текущую ситуацию в регионе, рассказал об изменениях в железнодорожной отрасли и о том, что грузоперевозками теперь можно управлять даже из дома Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу» Компания Лесресурс (входит в Группу компаний «Лесресурс-Русфорест») занимается заготовкой и переработкой леса в Иркутской области и Красноярском крае, выпускает пиловочник, пиломатериалы, брикеты и топливные пеллеты. Большая часть пиломатериалов идет на экспорт в Японию, топливные пеллеты – в Европу. Иосиф Раткевич, директор ООО «Лесресурс», рассказал в интервью Газете Дело, как коронакризис отразился на спросе на продукцию компании, как предприятие выстраивает свою логистику на фоне происходящих изменений и что планирует предпринять в связи с планируемым в 2022 году полным запретом на вывоз из страны круглого леса Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру» Финтранс ГЛ – транспортно-логистическая компания, основной оператор Группы «ИЛИМ». Компания имеет обширную сеть партнеров и представительств в управлениях железных дорог, морских портах России, Европы, Китая, Южной Кореи. О том, с какими вызовами компания столкнулась на фоне экономического кризиса, что изменилось в доставке целлюлозно-бумажной продукции в связи с пандемией COVID-19, Газете Дело рассказал Вадим Шишковский, директор Иркутского представительства «Финтранс ГЛ» Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов» Компания «РН-Транс» – дочернее предприятие Роснефти, занимается организацией перевозок нефтеналивных грузов: бензина, дизельного топлива, мазута, керосина – всей продукции нефтеперерабатывающих заводов материнской компании. О том, как «РН-Транс» справляется с переходом на «удаленку» и о взаимодействии с Первой грузовой компанией (ПГК), которую привлекает к перевозке своих грузов, Газете Дело рассказал Юрий Кузнецов, директор филиала ООО «РН-Транс» в г. Ангарске Александра Макарова, ВТБ: «Изменились, адаптировались и продолжаем двигаться дальше» Банковская сфера одной из первых начала работу с пострадавшими от COVID-19 и стала посредником между государством и региональным бизнесом. О том, как строится работа банка во время нарастающей волны пандемии, о трендах этого года мы поговорили с управляющим ВТБ в Иркутской области Александрой Макаровой.

Кризисный 2020 год далеко не для всех стал временем потерь. В ситуации с коронавирусом есть и выигравшие, фондовый рынок – в их числе. Ждать ли «бычьего» тренда в 2021 году? Почему, несмотря на волатильность рынка, в 2020-м число новых инвесторов росло рекордными темпами? Как ускоренная пандемией цифровизация изменила финансовую сторону жизни? Подводим итоги года и обсуждаем перспективы вместе с управляющим офисом «БКС Мир инвестиций»[1] в Иркутске Эдуардом Семёновым.

Железная дорога: достойный ответ на современные вызовы Современная экономическая ситуация диктует всем участникам рынка новые правила ведения бизнеса – не останавливая производственную деятельность, предприятия адаптируются под требования времени: активно внедряют цифровые технологии, новые стандарты безопасности и онлайн-сервисы. В Иркутской области одной из таких компаний является филиал ОАО «РЖД» – Восточно-Сибирская железная дорога. В непростых условиях она мобильно и быстро перестроилась под новые вызовы и сохранила устойчивую работу. Более того, ВСЖД не отказывается и не замораживает свои многочисленные социальные проекты.

«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее Уходящий год стал для бизнеса временем не только вызовов, но и развития. Компания «Хрустальный Девелопмент» продолжает строить на Байкальском тракте пригородный микрорайон «Хрустальный парк», предлагая покупателям квартиры разных форматов и городской уровень комфорта. Как изменился спрос на загородное жилье в 2020-м? Чем хороша работа по счетам эскроу? Что изменили новые правила? И почему сейчас так важно «бежать в два раза быстрее»? Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент», рассказала о ключевых итогах года.

Вадим Остапенко, Фридом Финанс: «До конца года ожидается еще несколько интересных IPO» В октябре россияне забрали с банковских депозитов 469 миллиардов рублей. Граждан перестали устраивать низкие ставки по депозитам, и они стали искать способы более выгодного вложения денег. Большинство относительно обеспеченных соотечественников традиционно вложились в недвижимость. Этому поспособствовали и вера граждан в инвестиции в квадратные метры, и государственная программа льготной ипотеки.

Юлия Иртегова, Росбанк: «Время действовать!» Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, стимулирует предпринимателей искать новые пути развития бизнеса, адаптироваться к меняющимся условиям. Банки, в свою очередь, разрабатывают для клиентов новые пакеты предложений. О том, как изменились кредитные предпочтения компаний малого бизнеса, а также сервисы банка, Газете Дело рассказала Юлия Иртегова, директор территориального офиса «Байкальский» ПАО «Росбанк». Три «Э» современного дома Как изменились представления людей об идеальном жилье

Современный загородный дом перестал быть «родовым гнездом», говорят специалисты девелоперской компании Meta_Estate: жизнь становится динамичнее, на первый план выходят комфорт проживания «здесь и сейчас» и ликвидность недвижимости. Что еще изменилось в восприятии жилья? Газета Дело попросила руководителя Meta_Estate Дмитрия Кузнецова рассказать о формуле современного частного дома. Наталья Давыдова, ФПП: «В 2020 году с помощью Центра поддержки экспорта на международные рынки вышли 29 иркутских предпринимателей» Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой и российской экономике, эксперты все чаще говорят о рецессии. Однако фраза «кризис – это время возможностей» находит свое подтверждение и в этот раз. Мы побеседовали с директором фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области» Натальей Давыдовой о том, как иркутский бизнес продвигает свои товары на экспорт при содействии регионального Центра поддержки экспорта.

«Ставим паруса и двигаемся вперёд». Антикризисные проекты кулинарной студии «Anetti» О временах, когда всё вокруг меняется кардинальным образом, существует множество мудрых высказываний. Одно из них: «Когда дует ветер перемен, надо ставить не стены, а паруса». Основательница популярной в Иркутске кулинарной студии «Anetti» Анна Логинова и её деловой партнёр Наталья Селенкова не просто ставят паруса, но ещё и сами их надувают, пытаясь угадать направление ветра. Газете Дело Анна и Наталья рассказали о последних новациях в проекте кулинарной студии, о том, какую бизнес-идею они впервые реализуют на рынке продуктового ритейла в Иркутске, и почему не боятся конкуренции.