Аудитория виртуальных ассистентов Сбера приблизилась к 2 млн пользователей

Семейство виртуальных ассистентов Салют с тремя персонажами — Сбером, Джой и Афиной — было представлено 24 сентября на конференции Сбер Конф. Салют помогает человеку бесшовно использовать сервисы экосистемы Сбера в нужный момент так, как ему это удобно, сообщают в пресс-службе организации.

Воспользоваться возможностями ассистентов можно в специальном приложении СберСалют, с 24 сентября виртуальные ассистенты начали появляться в мобильных приложениях 65 млн пользователей СберБанк Онлайн, а в октябре в продажу поступила медиаприставка SberBox с Салютом на борту.

С момента проведения Сбер Конф хотя бы один раз к Сберу, Джой или Афине через все поверхности доступа обратилось более 1,8 млн пользователей. В ноябре совокупная месячная аудитория Салюта на всех цифровых поверхностях превысила один миллион пользователей.

С помощью Салюта клиенты Сбера уже перевели друг другу более 80 млн рублей, а самый долгий разговор человека с виртуальным ассистентом длился почти 200 минут.

Чаще всего люди обращались к ассистентам Салюта, чтобы просто поговорить. Самыми популярными задачами, которые пользователи решали с их помощью, были консультации по банковским продуктам, денежные переводы клиентам СберБанка, пополнение счёта мобильного телефона. Кроме того, семейство Салют просили поставить музыку, рассказать о погоде, текущем курсе валют, остатке на счёте. Третий по частоте запрос к ассистентам Сбера — благодарность за решённую задачу — слово «спасибо».

Благодаря тому что Салют — первое в мире семейство ассистентов, человек получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Выбор происходит уже на начальном этапе с краткого представления всех персонажей. Персонажа Сбер выбирает 60% пользователей, 23% выбирает Джой, а 17% — Афину.

— Мы рады, что так много людей в нашей стране уже активно взаимодействуют со Сбером, Афиной и Джой. Ежедневно мы отмечаем уверенный рост интереса аудитории к виртуальным помощникам Салюта. Команда продолжает работать над развитием их навыков, активно пополнять каталог доступных приложений, в том числе привлекая в SmartMarket внешних разработчиков, чтобы ассистенты становились ещё более полезными миллионам пользователей по всей России, — Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка.

Семейство виртуальных ассистентов Салют разработано командой SberDevices, которая занимается проектированием решений на основе искусственного интеллекта и созданием умных устройств для широкого круга потребителей.

Все ассистенты семейства обладают богатым набором способностей, масштабируемых в зависимости от поверхности, где пользователь взаимодействует с персонажем.

Мобильное приложение СберБанк Онлайн

Для того чтобы проверить баланс карты, совершить банковский перевод или оплатить мобильный, достаточно просто попросить об этом виртуального ассистента в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Также с его помощью можно узнать, как оформить карту, спросить о валютах стран мира и какой будет сумма после конвертации, проконсультироваться по банковским операциям и терминам.

Виртуальные ассистенты семейства Салют умеют не просто отвечать на вопросы пользователя, но и интересоваться вкусами, предпочтениями и фактами из жизни человека. Внутри мобильного приложения СберБанк Онлайн виртуальные ассистенты могут также рассказать о том, какая погода за окном, какие последние новости, и дать справочную информацию о банке и экосистеме Сбера.

Умная медиаприставка SberBox

В дополнение к умению вести диалог и ряду финансовых навыков, доступных ассистентам в приложении СберБанк Онлайн, внутри умной ТВ-приставки SberBox персонажи Салюта включат нужный телеканал, посоветуют фильм на вечер и закажут к просмотру снеки, помогут найти видео в интернете, включат любимый музыкальный трек, запустят игру на большом экране или подскажут рецепт от шефа с пошаговой видеоинструкцией. Кроме того, Сбер, Афина и Джой возьмут на себя решение бытовых задач, например, сами запишут клиента в салон красоты, поликлинику и даже забронируют столик в ресторане.

Мобильное приложение СберСалют

Семейство Салют поможет скоротать время за приятной беседой или развлечёт весёлой игрой, расскажет интересные факты и последние новости, сообщит актуальный курс валют, запишет к нужному специалисту через функцию «Дуэт». Настройка умных девайсов под брендом Сбер также происходит внутри приложения СберСалют, там же пользователь может авторизоваться в партнёрских сервисах Okko и СберЗвук.