Новости Предприятия металлургического сегмента En+ Group прошли сертификацию по стандартам ASI En+ Group объявляет о том, что пять ключевых алюминиевых заводов металлургического сегмента компании успешно прошли сертификацию по стандартам международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), Братский алюминиевый завод (БрАЗ), Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), KUBAL (Kubikenborg Aluminium AB) и Саяногорский алюминиевый завод (САЗ) были включены в действующие сертификаты ASI компании после прохождения сертификационного аудита на соответствие требованиям стандартов ASI Performance и ASI Chain of Custody. Аудит проводился независимой аккредитованной норвежской компанией DNV GL. Соответствие стандартам ASI – важный этап в укреплении принципов устойчивого развития всей алюминиевой отрасли. Стандарты обрели широкое признание на международном уровне, и стали единственным показателем соответствия предприятия целям устойчивого развития. Требования ASI Performance Standard включают в себя 11 групп критериев, охватывающих экономические, социальные и экологические показатели. А стандарт ASI Chain of Custody был специально разработан для алюминиевой отрасли, в соответствии с которым компания-производитель может доказать свою ответственность и качество выполняемой работы. «Соответствие глобальным Целям устойчивого развития ООН – первостепенная задача развития абсолютно всех сфер нашего бизнеса. Важно, что En+ Group не только производит экологичную продукцию, но и делает это наиболее в соответствии со всеми принципами устойчивого развития, защищая окружающую среду и права человека, а также поддерживая экономическое развитие во всех регионах присутствия. Сертификация ASI стала еще одним итогом непрекращающейся работы по улучшению качества нашей продукции и повышению прозрачности деятельности компании», - отметил исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер. В 2019 году другими предприятиями, входящими в состав En+ Group, уже были получены сертификаты соответствия ASI Performance Standard и стандарту ASI Chain of Custody. К ним относятся: «Боксит Тимана», Уральский алюминиевый завод (УАЗ) и Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ). В дальнейшем компания планирует продолжить сертификацию остальных предприятий металлургического сегмента по стандартам ASI. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал



Реклама на сайте Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании