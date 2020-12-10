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Детские утренники запретили в Приангарье в период новогодних каникул

Власти Иркутской области запретили проводить детские утренники в период новогодних каникул, сообщается на сайте регправительства.

«Проведение массовых детских мероприятий в этот период запрещено. Школьные каникулы продлятся с 26 декабря по 10 января», – отмечается в сообщении.

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Такие меры введены из-за пандемии коронавируса и роста числа заболевших на территории области.

Напомним, из-за эпидемии в Иркутской области отменены не только утренники. Ранее власти ввели запрет на проведение корпоративов и массовых мероприятий. В кафе и ресторанах запрещено караоке и дискотеки. В регионе нельзя проводить тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины и прочее.
Из-за ограничений event-сфера испытывает серьезные проблемы – за год ее представителям удалось поработать не более 2,5 месяца. Подробнее об этом рассказал иркутский шоумен Денис Гук, а также предприниматель Ксения Пономарева, которая сравнила сотрудников event-сферы с пушечным мясом, которым решили пожертвовать в период пандемии.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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