Власти Иркутска обнаружили разрушения зданий после землетрясения

Мэрия Иркутска на официальном сайте сообщила об обнаружении разрушенных зданий на территории города после землетрясения, которое произошло сегодня утром.

«В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», – сообщают местные власти.

При этом один объект – культурно-досуговый центр «Россия» – временно закрыли из-за повреждений на время обследования и ремонта. Здесь в актовом зале частично повредился подвесной потолок.

По информации мэрии, в спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова нашли трещины по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы № 3.