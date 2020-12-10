Второе землетрясение за день произошло в Иркутске вечером 10 декабря

Байкальский филиал геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил о том, что еще одно землетрясение произошло в Иркутске вечером 10 декабря.

Оно было зафиксировано в 22:20 по местному времени. Его интенсивность в Иркутске составила 4 балла.

Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

Напомним, первое – было зафиксировано в городе сегодня в 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов. После этого власти ввели на территории города режим повышенной готовности.