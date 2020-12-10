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Второе землетрясение за день произошло в Иркутске вечером 10 декабря

Байкальский филиал геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил о том, что еще одно землетрясение произошло в Иркутске вечером 10 декабря.

Оно было зафиксировано в 22:20 по местному времени. Его интенсивность в Иркутске составила 4 балла.

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Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

Напомним, первое – было зафиксировано в городе сегодня в 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов. После этого власти ввели на территории города режим повышенной готовности.
Власти Иркутска сообщили, что после инцидента несколько зданий имеют разрушения, одно из них даже пришлось закрыть.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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