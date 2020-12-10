Более 250 населенных пунктов ощутили толчки после второго землетрясения на Байкале

Байкальский филиал геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил о том, что после второго землетрясения, которое произошло вечером 10 декабря, толчки ощутили более 250 населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области.

Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Максимальная магнитуда – 5-6 баллов – зафиксирована в четырех населенных пунктах Кабанского района Бурятии. В Приангарье самый большой толчок в 5 баллов произошел в поселке Бугульдейка Ольхонского района.