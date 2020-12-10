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Более 250 населенных пунктов ощутили толчки после второго землетрясения на Байкале

Байкальский филиал геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил о том, что после второго землетрясения, которое произошло вечером 10 декабря, толчки ощутили более 250 населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области.

<p>Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН</p>

Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

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Максимальная магнитуда – 5-6 баллов – зафиксирована в четырех населенных пунктах Кабанского района Бурятии. В Приангарье самый большой толчок в 5 баллов произошел в поселке Бугульдейка Ольхонского района.

Напомним, это уже второе землетрясение на Байкале за сутки. Первое произошло сегодня около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске повреждены здания, на территории областного центра действует режим повышенной готовности.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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