«Cash-back на всё»: улучшенные условия популярной карты Банка «Приморье»

«Время подарков»* в самом разгаре в Банке «Приморье». Одно из самых популярных в рамках акции предложений у клиентов — дебетовая карта «Cash-back на всё» с улучшенными условиями программы лояльности: cash-back 3% на покупки в аптеках и медицинских учреждениях, cash-back 1,5% на покупки в интернет-магазинах и сash-back 1% на покупки в остальных категориях. Еще один бонус у этой карты — начисление 4% процентов годовых на остаток в рублях.

— Это действительно уникальная карта, в которой собрано максимальное количество наиболее востребованных клиентами привилегий: возврат средств со всех покупок, повышенный cash-back на популярные направления, а также процент на остаток. И не случайно мы представили эту акцию накануне праздников. Перед новым годом наши затраты всегда возрастают — нужно купить подарки родным и близким, продукты на новогодний стол, запланировать расходы на каникулы. Поэтому возможность получать дополнительный доход, просто пользуясь дебетовой картой, — один из ключевых факторов, которыми руководствуются наши клиенты, — комментирует заместитель начальника Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Юлия Бушкова. — Карта «Cash-back на всё» совмещает в себе возможность тратить и накапливать. Наши клиенты оценили преимущества карт с процентами на остаток и cash-back, мы отмечаем рост интереса к таким продуктам: у клиента есть постоянный доступ к деньгам на карте и при этом он получает процент на остаток. Еще раз отмечу, что по этой карте мы обновили условия программы лояльности, увеличив cash-back на покупки в интернет-магазинах — это направление в 2020 году показало высокий рост клиентской активности, а также возвращаем 3% с покупок в аптеках и медицинских учреждениях, что тоже на сегодняшний день остается актуальным.

Среди других преимуществ карты «Cash-back на всё»: бесплатные выпуск, обслуживание*, SMS-сервис, Интернет- и Мобильный банк. Подать заявку на выпуск карты можно онлайн — через сайт или мобильное приложение «Банк Приморье», а также в любом офисе Банка «Приморье» или по телефону Контакт центра 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный). Карты выпускаются бесплатно в категории GOLD в платежных системах Visa или Мир Maestro.

Подробную информацию о картах Банка «Приморье» смотрите на сайте, уточняйте у специалистов офисов, либо в Контакт-центре (8 800 200 20 86).

* Улучшенные условия действуют для новых карт, выпущенных с 15 ноября 2020 года. Для карт, выпущенных ранее, актуальными остаются прежние условия программ лояльности. Период проведения акции «Время подарков»: с 15 ноября 2020 года до 28 февраля 2021 года.

** Обслуживание карты бесплатно при сумме покупок от 30 000 ₽/мес., 99 ₽ — если сумма покупок менее 30 000 ₽/мес.