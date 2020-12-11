Авангард – в топ-10 самых эффективных и рентабельных банков России

По итогам трех кварталов 2020 года Авангард вошел в топ-10 самых эффективных и рентабельных банков согласно рейтингу газеты «КоммерсантЪ». Эксперты учитывали показатели 100 крупнейших банков России по объему активов.

Авангард регулярно занимает в рейтинге «Коммерсанта» высокие места, подтверждая свое устойчивое положение на финансовом рынке. За 9 месяцев 2020 года банк показал прибыль на уровне среднегодовой и сформировал избыточную ликвидность.

Несмотря на сложный для банковского сектора период Авангард соблюдает баланс между взвешенной кредитной политикой и конкурентной стоимостью услуг, сохраняя качество обслуживания на высоком уровне.