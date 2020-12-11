Эксперты Примсоцбанка выступили на Неделе устойчивого развития в Санкт-Петербурге

Эксперты Примсоцбанка выступили на Неделе устойчивого развития, сообщает пресс-служба банка. 24 ноября Ирина Горбанева, начальник отдела валютного контроля Санкт-Петербургского офиса выступила на Public Talk «Построение ответственных цепочек поставок: инструмент повышения устойчивости российских компаний».



В рамках секции спикер рассказала о том, как банковский комплаенс влияет на устойчивость цепей поставок.



- Доверие деловых партнеров сегодня является одним из самых актуальных вопросов бизнеса. Мы искренне считаем, что банковский комплаенс играет очень важную роль в повышении устойчивости цепочек поставок, что подтверждает наш богатейший опыт работы в Китае и станах Азии. Мы рады выступить партнером Недели устойчивого развития и поддержать развитие темы устойчивости цепочек поставок теперь уже на страновом уровне, - прокомментировала Ирина Горбанева.



Отметим, Неделя устойчивого развития (НУР) – международный образовательно-просветительский проект, реализуемый с 2016 года в формате Education&Practice. Событие ежегодно обобщает только лучшие решения и практики корпоративного и некоммерческого секторов. V Юбилейная Неделя устойчивого развития прошла с 15 по 25 июня 2020 в онлайн-формате. Мероприятия программы НУР-2020 поддержала Национальная сеть Глобального договора ООН в России и Российский Союз Промышленников и Предпринимателей. Разнообразие форматов позволило комфортно выстраивать собственную траекторию в рамках мероприятий более чем 970 участникам.