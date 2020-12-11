Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в период с 02:00 ночи до 07:00 утра 13 декабря 2020 года (время московское) в связи с обновлением технологической платформы будут недоступны следующие операции:
• пополнение счетов и вкладов;
• переводы между счетами;
• погашение кредитов в банкоматах и терминалах самообслуживания Банка;
• все операции в офисах Банка и в сервисе интернет-банк;
• перечисления по заявлениям на проведение платежей на регулярное перечисление выпадающие на указанный период (переводы со счета на счет, пополнение счетов, переводы и т.п.
Снятие наличных в банкоматах Примсоцбанка и других банков, а также безналичные расчеты в торговых точках (расчеты по карте) будут доступны.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Новости
Примсоцбанк: Обновление технологической платформы 13 декабря 2020 года
Уважаемые клиенты!
/ Сибирское Информационное Агентство /
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