Средняя российская семья оценивает расходы на образование и развитие ребёнка в 1,6 млн рублей

В Москве такие траты значительно выше — в среднем 4,3 млн рублей.

Причем 56% родителей считают, что вложения в детей не окупятся или не должны рассматриваться как окупаемые. Такие данные получены по результатам соцопроса россиян, имеющих детей в возрасте до 25 лет, который провели НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни».

Самая большая доля родителей, вкладывающих в образование и развитие детей:

Москва (95%);

Санкт-Петербург (95%);

Краснодар (91%);

Ростов-на-Дону (90%);

Екатеринбург (89%).

Эти цифры выше средних по стране также во Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Хабаровске и Челябинске.

В среднем по стране — 87% семей.

Активнее всего «инвестируют» в детей респонденты 41–50 лет — 93% (среди 18–30-летних — 79%). При этом 83% россиян считают эти расходы одними из наиболее важных и приоритетных для себя.

Наиболее популярны:

спортивные секции (40%);

творческие и технические кружки и школы (39%);

изучение иностранных языков (21%);

репетиторы (18%);

дополнительное (факультативное) обучение (14%).

Участники опроса также оплачивают музыкальные школы (8%), частные детские сады (6%), компьютерные курсы (6%), высшее образование (4%), частные школы (2%) и подготовку к экзаменам (2%).

Самые высокие ежемесячные расходы на образование и развитие ребёнка:

Москва (13,6 тыс. рублей);

Санкт-Петербург (11,9 тыс.);

Тюмень (8,6 тыс.);

Краснодар (8,4 тыс.);

Екатеринбург (8,4 тыс.).

В среднем по стране — 7,5 тыс. рублей.

Самые высокие оценки стоимости всего образовательного цикла (от раннего детства до завершения обучения в вузе):

Москва (4,3 млн рублей);

Санкт-Петербург (4 млн);

Екатеринбург (2,2 млн);

Краснодар (2,1 млн);

Тюмень (2,1 млн).

В среднем по стране — 1,6 млн рублей.

Россияне считают, что финансовые вложения помогут детям:

самореализоваться — 49%;

расширить кругозор и развить личность — 32%;

добиться творческих, спортивных или научных успехов — 10%;

переехать в другой город или за границу — 2%.

Хотя большинство россиян вкладывают деньги в развитие своих детей и считают эту статью расходов наиболее приоритетной, 56% из них уверены, что подобные инвестиции никогда не окупятся или же вообще не должны рассматриваться как окупаемые. Около трети опрошенных рассчитывают, что вложенное вернётся им моральным удовлетворением от успехов подрастающего поколения. И только 15% россиян надеются, что выросшие дети будут помогать им на пенсии.

— Обучение детей дополнительным знаниям и навыкам — естественное стремление родителей. Оплачивая спортивную секцию или математическую школу для ребёнка, родители в первую очередь думают о его развитии и дальнейших успехах. Большинство родителей не ждут дивидендов от таких вложений, а стараются самостоятельно заботиться о своём финансовом благополучии, в том числе после выхода на заслуженный отдых. Например, если с 25 лет начать откладывать на индивидуальный пенсионный план (ИПП) примерно по 3 тыс. рублей в месяц, то после 65 лет можно ежемесячно получать 50 тыс. рублей прибавки к государственной пенсии, — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.

— Эффективное управление личными финансами и планирование будущего позволяют на собственном примере научить детей достигать финансового благополучия. К примеру, полисы накопительного страхования жизни не только помогают накопить желаемую сумму, но и обеспечивают клиентов страховой защитой на всю сумму накоплений. К окончанию срока действия договора страхования накопленным капиталом можно распорядиться по своему усмотрению — оставить для жизни на пенсии, улучшить жилищные условия, совершить крупную покупку, оплатить образование внукам или передать деньги по наследству, — Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

Опрос проведён в октябре 2020 года среди респондентов до 50 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 300 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города. Среди опрошенных домохозяйств основная часть приходится на семьи с двумя детьми.