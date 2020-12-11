Смертность от коронавируса в Бурятии сокращается

После всплеска смертности 3 декабря: 10 летальных случаев, 10 и 11 декабря этот показатель не поднимался выше одного человека.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 11 декабря выявлено 228 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 21 806.

Из 228 новых случаев COVID-19: 189 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 966 пациентов, наблюдается 7 003 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 17 483 (+328) человека.

За последние сутки в регионе 1 человек умер от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 499 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 597 коек, занято – 1 858, свободно – 739. Занятость коечного фонда составляет 71,5%.