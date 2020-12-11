Кабмин упростил процедуру налогового вычета по ипотеке

Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности и зачастую они просто не имеют такой возможности, сообщают на сайте правительства РФ.

Теперь чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически.

Всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам. Например, в банк, который выдал ипотечный кредит. И в случае положительного решения вернёт средства налогоплательщику на его счёт.

Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное – при минимальных усилиях заявителя. Деньги поступят намного раньше, а не в течение трёх месяцев, как это принято сейчас. Кроме того, подготовлены поправки в закон, который уже принят Государственной Думой в первом чтении.