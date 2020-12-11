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Россельхозбанк выдал иркутянам более 1,2 млрд рублей льготной сельской ипотеки

Объем выданных Россельхозбанком кредитов по программе сельской ипотеки на конец ноября 2020 года превысил 62 млрд рублей, из которых более 1,2 млрд рублей взяли жители Иркутской области. В целом по стране помощь в улучшении жилищных условий получили 32 тыс. клиентов, сообщают в банке.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье загородом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7% годовых.

Для отдельных категорий клиентов ставка по ипотечному кредиту на покупку загородного жилья снижена. Так, зарплатные клиенты могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.

В Иркутском региональном филиале Россельхозбанка с начала марта 2020 года осуществляется активная работа по реализации льготного кредитования: прием заявок и выдача кредитов по программе «Сельская ипотека». За этот период более 500 иркутских семей смогли улучшить жилищные условия, воспользовавшись ипотечным кредитованием в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма выданных средств превысила 1,2 млрд. 

«Интерес к льготному ипотечному кредитованию в нашей области остается неизменным. Все больше горожан рассматривают варианты переезда на загородные территории. Это обусловлено развивающиеся инфраструктурой, современной застройкой, удобной транспортной развязкой и тенденцией к жизни за городом. Отрадно, что к концу уходящего года уже более полумиллиона семей смогли изменить жилищные условия на более комфортные. Учитывая количество заявок на льготное кредитование, которые поступают и обрабатываются ежедневно, в следующим году многие семьи смогут отметить новоселье в новом доме», - рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанка» Наталья Баркова.   

По статистике Россельхозбанка, кредиты на приобретение жилой недвижимости загородом наиболее востребованы в Приволжском федеральном округе (33% от всего выданного объема сельской ипотеки), а также Центральном (20%) и Сибирском (17%) федеральных округах. 

Исследование Россельхозбанка показало, что горожане так же охотно обращаются за кредитом на покупку загородного жилья, как и сельские жители. В каждом третьем регионе доля жителей городов, приобретающих жилье загородом, превышает долю жителей сельских территорий, оформляющих кредит по данной льготной программе.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё»

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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