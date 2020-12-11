Ученые назвали вчерашнее землетрясение в середине Байкала самым мощным с 1999 года

Землетрясение, произошедшее в Бурятии рано утром в четверг, стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Кобелеву.

«Да, такое сильное [землетрясение в середине Байкала в последний раз было – прим. ТАСС] в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское [землетрясение – прим. ТАСС] (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», – приводятся в сообщении слова Кобылевой.

Она также отметила, что подобное землетрясение стоило ожидать, однако предсказать его было невозможно. Это уже четвертое сейсмособытие на Байкале за текущий год, мощность которого превысила четыре балла.

Напомним, мощное землетрясение произошло вчера около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске повреждены здания, на территории областного центра действует режим повышенной готовности.