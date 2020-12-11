Ученые назвали вчерашнее землетрясение в середине Байкала самым мощным с 1999 года

Землетрясение, произошедшее в Бурятии рано утром в четверг, стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Кобелеву.
«Да, такое сильное [землетрясение в середине Байкала в последний раз было – прим. ТАСС] в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское [землетрясение – прим. ТАСС] (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», – приводятся в сообщении слова Кобылевой.
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Она также отметила, что подобное землетрясение стоило ожидать, однако предсказать его было невозможно. Это уже четвертое сейсмособытие на Байкале за текущий год, мощность которого превысила четыре балла.