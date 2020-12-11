Администрация Чунского района заплатит 13-летней девочке 310 тысяч рублей за укус собаки

Суд постановил заплатить 310 тысяч рублей 13-летней девочке за укус собаки, деньги ребенку выплатит администрации Чунского района Иркутской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

300 тысяч рублей из этой суммы – компенсация морального вреда, 10 тысяч – плата за расходы на лечение.

Инцидент произошел в рабочем поселке Октябрьский. Бездомное животное укусила девочку за лицо. По факту случившегося мама ребенка обратилась в местную прокуратуру, которая провела проверку. После инспекции прокурор направил иск в суд с требованием компенсировать пострадавший затраты на лечение и моральный вред.

Поскольку за отлов бездомных собак на территории отвечает местная администрация, деньги будет выплачивать она.