Предполагаемым вандалом, который разбил стелу «Я люблю Саянск», оказался 20-летний парень

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский на своей странице в соцсети Facebook разместил информацию из группы «Город Саянск – сделаем наш двор комфортнее», в которой сообщается со ссылкой на местную полицию, что правоохранители задержали предполагаемого 20-летнего вандала, разбившего стелу в ночь на 7 декабря.

Скриншот из видео со страницы Олега Боровского

По информации в сообщении, акт вандализма был совершен в нетрезвом виде молодым человеком, который в подростковом возрасте стоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Объяснить свой поступок парень не смог. По факту случившегося продолжается проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

В настоящее время стела «Я люблю Саянск» восстановлена силами местной администрации.