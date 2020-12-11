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Предполагаемым вандалом, который разбил стелу «Я люблю Саянск», оказался 20-летний парень

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский на своей странице в соцсети Facebook разместил информацию из группы «Город Саянск – сделаем наш двор комфортнее», в которой сообщается со ссылкой на местную полицию, что правоохранители задержали предполагаемого 20-летнего вандала, разбившего стелу в ночь на 7 декабря.

<p>Скриншот из видео со страницы Олега Боровского</p>

Скриншот из видео со страницы Олега Боровского

По информации в сообщении, акт вандализма был совершен в нетрезвом виде молодым человеком, который в подростковом возрасте стоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Объяснить свой поступок парень не смог. По факту случившегося продолжается проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

В настоящее время стела «Я люблю Саянск» восстановлена силами местной администрации.

Напомним, о том, что объект разбит, сообщил мэр города накануне, также он разместил запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала событие. В преступлении участвовали два человека, один – разбивал объект, второй – фотографировал происходящее с помощью селфи-камеры.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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