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В Иркутской области задержали «черных лесорубов»

Ущерб лесному фонду составил свыше 7 миллионов рублей, сообщают в ГУ МВД Иркутской области. 

В полицию доставлены трое мужчин, один из которых ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 53-летнему подозреваемого заключили под стражу, его предполагаемым подельникам – домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы, сортимент древесины породы «сосна», радиостанции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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