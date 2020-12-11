В Иркутской области задержали «черных лесорубов»

Ущерб лесному фонду составил свыше 7 миллионов рублей, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

В полицию доставлены трое мужчин, один из которых ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 53-летнему подозреваемого заключили под стражу, его предполагаемым подельникам – домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы, сортимент древесины породы «сосна», радиостанции.