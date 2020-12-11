В 2020 году в Братске газифицировали более 540 домов

В 2020 году министерство предоставило администрации Братска субсидию по газификации природным сетевым газом 30-ти домовладений, затем к первоначальным планам прибавилась ещё 21 заявка братчан. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Всего в Братске по итогам 2020 года будет подключена к системе газоснабжения 541 усадьба. В будущем здесь создана возможность присоединения к газораспределительным сетям 965 индивидуальных домовладений.