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В 2020 году в Братске газифицировали более 540 домов

В 2020 году министерство предоставило администрации Братска субсидию по газификации природным сетевым газом 30-ти домовладений, затем к первоначальным планам прибавилась ещё 21 заявка братчан. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. 

Всего в Братске по итогам 2020 года будет подключена к системе газоснабжения 541 усадьба. В будущем здесь создана возможность присоединения к газораспределительным сетям 965 индивидуальных домовладений. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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