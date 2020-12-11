Что грозит самозанятому при уклонении от налогов?

Некоторые налогоплательщики пытаются уклоняться от уплаты налогов, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.

В случае разового уклонения от уплаты налога, санкции, применяемые к самозанятым, довольно мягкие — если в следующем месяце после расчетного вы не оплатите налог, за просрочку начислят штраф — 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день. Размер штрафа будет увеличиваться до тех пор, пока вы не погасите задолженность, добавляет она.