Иркутск, Ангарск и Братск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно данным, актуальным на 11 декабря, лидерами по суточному приросту заболевших стали Иркутск, Ангарск и Братск.

Из 283 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 52 (всего 13 919),

в Ангарске – 23 (всего 3 585),

в Братске – 20 (всего 2 339),

в Усть-Кутском районе – 19 (всего 2 081),

в Эхирит-Булагарском районе – 19 (всего 967).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 919, Ангарск – 3 585, Братск – 2 339, Иркутский район – 2 306, Усть-Кутский район – 2 081.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 35,4 тысячи случаев заболевания на территории Иркутской области. За последние сутки заболело рекордное количество жителей Приангарья за период второй волны пандемии.