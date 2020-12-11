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Иркутск, Ангарск и Братск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно данным, актуальным на 11 декабря, лидерами по суточному приросту заболевших стали Иркутск, Ангарск и Братск.

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Из 283 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 52 (всего 13 919),
  • в Ангарске – 23 (всего 3 585),
  • в Братске – 20 (всего 2 339),
  • в Усть-Кутском районе – 19 (всего 2 081),
  • в Эхирит-Булагарском районе – 19 (всего 967).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 919,
  2. Ангарск – 3 585,
  3. Братск – 2 339,
  4. Иркутский район – 2 306,
  5. Усть-Кутский район – 2 081.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 35,4 тысячи случаев заболевания на территории Иркутской области. За последние сутки заболело рекордное количество жителей Приангарья за период второй волны пандемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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