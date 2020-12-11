Иркутск, Ангарск и Братск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье. Согласно данным, актуальным на 11 декабря, лидерами по суточному приросту заболевших стали Иркутск, Ангарск и Братск.
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11 декабря 2020
11 декабря 2020
Из 283 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 52 (всего 13 919),
- в Ангарске – 23 (всего 3 585),
- в Братске – 20 (всего 2 339),
- в Усть-Кутском районе – 19 (всего 2 081),
- в Эхирит-Булагарском районе – 19 (всего 967).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 919,
- Ангарск – 3 585,
- Братск – 2 339,
- Иркутский район – 2 306,
- Усть-Кутский район – 2 081.
Всего с начала эпидемии зарегистрировано 35,4 тысячи случаев заболевания на территории Иркутской области. За последние сутки заболело рекордное количество жителей Приангарья за период второй волны пандемии.