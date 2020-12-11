Общепит Иркутской области потерял половину своих клиентов из-за пандемии – эксперты

Иркутскстат на официальном сайте назвал сферу общественного питания в Иркутской области самой пострадавшей из-за пандемии коронавируса среди прочих на потребительском рынке региона, ведь за период эпидемии общепит потерял половину своих клиентов.

«На потребительском рынке пандемия коронавируса ощутимее всего ударила по сектору общественного питания. Точки общепита утратили половину своих клиентов, оборот второго квартала был вдвое ниже, чем в апреле-июне 2019 года», – отмечается в сообщении.

По информации Иркутскстата, их октябрьский же оборот снизился на 39%, а в целом за январь-октябрь общепит заработал на 32% денег меньше, чем годом ранее.

Также из-за эпидемии коронавируса значительной части выручки лишился сервис – объем услуг в начальный период пандемии сократился на 30%, в розничной торговле потери второго квартала составили 14% прежнего оборота.

Менее всего от пандемии коронавируса пострадала розничная торговля. Например, в октябре продажа товаров населению сократилась лишь на 2%.