Общепит Иркутской области потерял половину своих клиентов из-за пандемии – эксперты

Иркутскстат на официальном сайте назвал сферу общественного питания в Иркутской области самой пострадавшей из-за пандемии коронавируса среди прочих на потребительском рынке региона, ведь за период эпидемии общепит потерял половину своих клиентов.
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«На потребительском рынке пандемия коронавируса ощутимее всего ударила по сектору общественного питания. Точки общепита утратили половину своих клиентов, оборот второго квартала был вдвое ниже, чем в апреле-июне 2019 года», – отмечается в сообщении.
По информации Иркутскстата, их октябрьский же оборот снизился на 39%, а в целом за январь-октябрь общепит заработал на 32% денег меньше, чем годом ранее.
Также из-за эпидемии коронавируса значительной части выручки лишился сервис – объем услуг в начальный период пандемии сократился на 30%, в розничной торговле потери второго квартала составили 14% прежнего оборота.
Менее всего от пандемии коронавируса пострадала розничная торговля. Например, в октябре продажа товаров населению сократилась лишь на 2%.