Правительство РФ установит предельные цены на базовые продукты после критики Путина

Правительство России решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло после критики главы государства Владимира Путина повышения стоимости базовых продуктов, пишет РБК.

«Оптовую стоимость сахара ограничат 36 рублями за килограмм, масла – 95 рублями за литр. В рознице цены на эти продукты составят 45 и 110 рублей соответственно. Решение будет закреплено соглашением между участниками рынка», – отмечает издание.

Напомним, 9 декабря Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам раскритиковал повышение цен на базовые продукты, отметив значительное за последний год повышение стоимости муки, макаронных изделий, масла и хлеба.