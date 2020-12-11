В 2021 году цены на жилье вырастут

Из расчетов Минстроя получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей, передают Известия.

Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49 173 рубля. Об этом сказано в проекте приказа Минстроя «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ».

Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в:

Москве,

ДФО,

Амурской обл.,

Сахалинской обл.,

Приморском крае,

Хабаровском крае.

Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за квадрат.