Вылетевший из Иркутска самолет компании S7 вернулся в город из-за сигнала о неисправности

Самолет авиакомпании S7, вылетевший сегодня из Иркутска в Новосибирск, вернулся обратно в столицу Приангарья из-за того, что сработал датчик технической неисправности, пишет ТАСС.

«Сработал датчик технической неисправности, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», – цитирует издание представителя транспортной прокуратуры Новосибирска.

76 человек, которые находились на борту, сейчас ждут вылета в город на резервном самолете. По факту случившегося транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения правил безопасности полетов.