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Банк «Открытие» предложил сервис SwatchPAY! владельцам карт Visa

Сервис SwatchPAY! теперь доступен держателям карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch, сообщают в банке.

SwatchPAY! поддерживают 6 моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, оснащенные модулями NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SwatchPAY! на свой смартфон (доступно для устройств на iOS или Android)  и привязать к часам карту Visa банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.

Подробная информация доступна на сайте банка.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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