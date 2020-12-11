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Проезд ограничат по улице Костычева в Иркутске

Движение заблокируют в районе дома № 27/13 по улице Костычева с 09:00 14 декабря до 20:00 25 декабря 2020 года в направлении движения от улицы Варламова до улицы Гончарова, сообщают в пресс-службе «Иркутскэнерго».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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