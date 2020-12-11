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13 медиков, лечивших пациентов с коронавирусом, умерли за год в Иркутской области

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Администрация города Саянска Иркутской области на официальном сайте сообщила, что с начала года в Иркутской области умерли 13 медиков, которые лечили больных коронавирусом.

«С начала распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на начало декабря 13 медицинских работников региона погибли в ходе исполнения своего профессионального долга при лечении пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о смерти от коронавируса главного эндокринолога Ангарска Елены Яковлевой и заведующего кардиологическим отделением стационара №2 Григория Константинова в городе Усолье-Сибирском.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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