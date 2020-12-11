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Власти Саянска назовут улицу города в честь умершего от коронавируса врача

Администрация города Саянска Иркутской области на официальном сайте сообщила, что назовет улицу города в честь заведующей педиатрическим отделением местной городской больницы Василы Нуриахметовой, которая умерла от коронавируса.

<p>Фото с сайта администрации Саянска</p>

Фото с сайта администрации Саянска

«Имя доктора должна носить улица, ведущая к больнице, в которой она долгие годы заведовала педиатрическим отделением – сейчас эта улица носит название Советской Армии», – отмечается в сообщении.

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<p>Фото с сайта администрации Саянска</p>

Фото с сайта администрации Саянска

Также в честь Василы Нуриахметовой, которая с 1998 года была заведующей педиатрическим отделением в больнице Саянска, планируют установить памятный знак, предположительно, в районе перекрестка проспекта Ленинградского и улицы, которой будет присвоено имя врача.

Напомним, всего с начала пандемии скончались 13 медиков, которые работали с людьми, больными коронавирусом.

<p>Фото с сайта администрации Саянска</p> <p>Фото с сайта администрации Саянска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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