Власти Саянска назовут улицу города в честь умершего от коронавируса врача

Администрация города Саянска Иркутской области на официальном сайте сообщила, что назовет улицу города в честь заведующей педиатрическим отделением местной городской больницы Василы Нуриахметовой, которая умерла от коронавируса.

Фото с сайта администрации Саянска

«Имя доктора должна носить улица, ведущая к больнице, в которой она долгие годы заведовала педиатрическим отделением – сейчас эта улица носит название Советской Армии», – отмечается в сообщении.

Фото с сайта администрации Саянска

Также в честь Василы Нуриахметовой, которая с 1998 года была заведующей педиатрическим отделением в больнице Саянска, планируют установить памятный знак, предположительно, в районе перекрестка проспекта Ленинградского и улицы, которой будет присвоено имя врача.