Чиновника из Иркутской области задержали по подозрению во взятке в 240 тысяч рублей

Правоохранители задержали начальника отделения отдела архитектуры, строительства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского МО Иркутской области по подозрению во взятке в 240 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

«Взятку должностному лицу передал исполнительный директор строительной компании за совершение действий (бездействия) при приемке выполненных работ у предприятия по муниципальным контрактам, связанным с ремонтом и содержанием автодорог», – отмечается в сообщении. По версии следствия, это произошло в 2018 году.

Дело возбуждено по уголовной статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере», санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.