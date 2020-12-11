Новости

Все дома 335-й серии обследуют в Иркутске и Ангарске после землетрясения

Читайте также:

Ученые назвали вчерашнее землетрясение в середине Байкала самым мощным с 1999 года
11 декабря 2020
Более 250 населенных пунктов ощутили толчки после второго землетрясения на Байкале
10 декабря 2020

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что после землетрясения в Иркутске и Ангарске обследуют все дома 335-й серии.

Такое решение было принято во время встречи главы Приангарья с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным в Москве.

Ранее власти Иркутской области намеревались провести обследование до конца декабря 2020 года первой хрущевки такого типа, которую построили в Ангарске в 1959 году. Из бюджета на эти цели направили 22,3 миллиона рублей. На основании полученных данных есть намерение сделать предположение относительно состояния всех остальных домов этой серии.

При этом власти Ангарска объявили аукцион на снос обследуемого здания. В документации сообщалось, что дом планируется демонтировать до 20 декабря текущего года, потратив на эти цели 9,2 миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании