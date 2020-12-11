Все дома 335-й серии обследуют в Иркутске и Ангарске после землетрясения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что после землетрясения в Иркутске и Ангарске обследуют все дома 335-й серии.

Такое решение было принято во время встречи главы Приангарья с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным в Москве.

Ранее власти Иркутской области намеревались провести обследование до конца декабря 2020 года первой хрущевки такого типа, которую построили в Ангарске в 1959 году. Из бюджета на эти цели направили 22,3 миллиона рублей. На основании полученных данных есть намерение сделать предположение относительно состояния всех остальных домов этой серии.

При этом власти Ангарска объявили аукцион на снос обследуемого здания. В документации сообщалось, что дом планируется демонтировать до 20 декабря текущего года, потратив на эти цели 9,2 миллиона рублей.