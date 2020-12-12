Новости

Уголовное дело возбудили из-за заражения сальмонеллезом людей в детсаду Ербогачена

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту отравления и заражения сальмонеллезом воспитанников и персонала детского сада в Ербогачене, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», санкции которой предусматривают до 2 лет тюрьмы.

Заболевание нашли у 44 человек, в числе которых 38 детей.

Напомним, инцидент произошел 1 декабря. Предварительно, источником заражения стали нарушения технологии в приготовлении куриных котлет.
В настоящее время детский сад закрыт. Трое заболевших по-прежнему находятся в больнице.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании