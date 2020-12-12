Водитель Toyota Land Cruiser сбил человека на тротуаре в Иркутске и скрылся с места ДТП

Полиция объявила в розыск водителя, предварительно, автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который сбил 35-летнего мужчину на тротуаре в Иркутске и скрылся с места аварии, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря на улице Депутатской. После случившегося пострадавший получил травмы, его доставили в больницу.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по ИО

Предполагаемый виновный в ДТП был на автомобиле темно-зеленого цвета с госномером Н359ВЕ138. Сейчас он скрывается от правоохранителей.

Граждан что-либо знающих о том, где находится подозреваемый, и свидетелей полиция просит обращаться в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» лично или по телефонам (3952) 21-68-05, 02 (102 с мобильного), 89086596459.