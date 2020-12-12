Крытый манеж для иппотерапии стоимостью 33 млн рублей открыли в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что крытый манеж для иппотерапии на базе центра «Сосновая горка» открыли в Зиминском районе Приангарья, строительство объекта обошлось региону в 33 миллиона рублей.

Он предназначен для реабилитации детей с ограниченными возможностями.

«Иппотерапия – самый востребованный вид реабилитации в этом центре. Половина подопечных – около тысячи детей и подростков – постоянно нуждаются в ней по медицинским показаниям. Это ребята с ДЦП, ортопедическими патологиями», – отметил губернатор.

Из-за того, что манеж крытый, занятия можно проводить при любой погоде. Площадь объекта – 500 квадратных метров. В конюшне центра – три лошади, планируется покупка четвертой.