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Рентген-аппарат стоимостью 12,7 млн рублей купили для Ивано-Матренинской больницы Иркутска

Хирургическую рентген-систему стоимостью 12,7 миллиона рублей купили и установили в Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска, сообщается на сайте областного правительства.

<p>Фото с сайта правительства ИО</p>

Фото с сайта правительства ИО

Оборудование, которое называется «С-дуга», приобрели за счет средств фонда обязательного медстрахования Приангарья. Оно позволяет специалисту в режиме видеонаблюдения без ожидания рентген-снимков оказывать людям помощь при переломах различной сложности.

Учреждение нуждалось в оборудовании, поскольку два подобных аппарата, которые были в больнице, вышли из строя. Первую операцию с помощью новой техники провели 11 декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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