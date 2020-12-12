Рентген-аппарат стоимостью 12,7 млн рублей купили для Ивано-Матренинской больницы Иркутска

Хирургическую рентген-систему стоимостью 12,7 миллиона рублей купили и установили в Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска, сообщается на сайте областного правительства.

Фото с сайта правительства ИО

Оборудование, которое называется «С-дуга», приобрели за счет средств фонда обязательного медстрахования Приангарья. Оно позволяет специалисту в режиме видеонаблюдения без ожидания рентген-снимков оказывать людям помощь при переломах различной сложности.

Учреждение нуждалось в оборудовании, поскольку два подобных аппарата, которые были в больнице, вышли из строя. Первую операцию с помощью новой техники провели 11 декабря.