Иркутск, Ангарск и Черемхово – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой лидерами по суточному приросту больных в области стали Иркутск, Ангарск и Черемхово.
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12 декабря 2020
Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 73 (всего 13 992),
- в Ангарске – 31 (всего 3 616),
- в Черемхово – 21 (всего 637),
- в Саянске – 14 (всего 261),
- в Усолье-Сибирском – 13 (всего 700),
- в Слюдянском районе – 13 (всего 530).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 992,
- Ангарск – 3 616,
- Братск – 2 347,
- Иркутский район – 2 314,
- Усть-Кутский район – 2 087.
Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 35,7 тысячи человек.