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Иркутск, Ангарск и Черемхово – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой лидерами по суточному приросту больных в области стали Иркутск, Ангарск и Черемхово.

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Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 73 (всего 13 992),
  • в Ангарске – 31 (всего 3 616),
  • в Черемхово – 21 (всего 637),
  • в Саянске – 14 (всего 261),
  • в Усолье-Сибирском – 13 (всего 700),
  • в Слюдянском районе – 13 (всего 530).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 992,
  2. Ангарск – 3 616,
  3. Братск – 2 347,
  4. Иркутский район – 2 314,
  5. Усть-Кутский район – 2 087.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 35,7 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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