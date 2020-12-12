Иркутск, Ангарск и Черемхово – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой лидерами по суточному приросту больных в области стали Иркутск, Ангарск и Черемхово.

Из 279 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 73 (всего 13 992),

в Ангарске – 31 (всего 3 616),

в Черемхово – 21 (всего 637),

в Саянске – 14 (всего 261),

в Усолье-Сибирском – 13 (всего 700),

в Слюдянском районе – 13 (всего 530).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 992, Ангарск – 3 616, Братск – 2 347, Иркутский район – 2 314, Усть-Кутский район – 2 087.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 35,7 тысячи человек.