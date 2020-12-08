Россельхозбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Центром поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области

Директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова и директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» Наталья Давыдова подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

Основной целью сотрудничества является объединение усилий для развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

«Для нас, как для инфраструктуры поддержки предпринимательства региона, не важно, в какой сфере и в какой отрасли осуществляет свою деятельность бизнесмен. Чаще всего предприниматели видят для себя основную проблему в реализации и развитии своего дела - это нехватка финансовых ресурсов. Однако при более глубоком и детальном анализе во время бесед и встреч мы понимаем, что помимо финансов у предпринимателя отсутствует элементарная предпринимательская грамотность во многих вопросах. Это и финансовые, и правовые, и построение бизнес-моделей, и потребности рынка в тех или иных товарах, работах, услугах, и многие другие, касающиеся ведения бизнеса и подготовки его для инвестирования. Сотрудничество с Россельхозбанком, совместная заинтересованность в развитии и росте, поможет иркутским предпринимателям разобраться и повысить свои компетенции», - отметила Наталья Давыдова.

Соглашение предусматривает взаимодействие в том числе путем информационной поддержки услуг и продукции организаций, формирования совместных долгосрочных маркетинговых программ, акций и мероприятий, направленных на помощь в развитии малого и среднего предпринимательства в Иркутской области.

«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - организация, которая оказывает помощь тем, кто решился открыть свое дело, помогает в решении различных затруднений, с которыми сталкиваются бизнесмены, реализовывать свои идеи и участвовать в различных государственных и областных программах, тем самым формируя прочный фундамент для экономического развития региона. У нас много общих планов и идей для продуктивного взаимодействия для поддержки иркутских предпринимателей», - рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.