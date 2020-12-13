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Школу на 616 мест стоимостью 870 млн рублей построят в Усть-Ордынском

Мэр Эхирит-Булагатского района Иркутской области Геннадий Осодоев на своей странице в Instagram сообщил, что в микрорайоне «Южный» поселка Усть-Ордынский построят школу на 616 мест – на эти цели направят 870 миллионов рублей.

«С радостью спешу сообщить, что на днях было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект строительства школы на 616 мест в поселке Усть-Ордынский», – отметил Осодоев.

В учреждении будет два бассейна, для функционирования которых построят водопровод протяженностью 2,7 километра от резервной станции по улице Мира. По словам мэра, это позволит закрыть потребность в качественной воде не только школы, но и жителей близлежащих домов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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