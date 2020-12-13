Жительница Приангарья отдала 1 млн рублей аферистам, обещавшим ей выплату за лекарства

Бухгалтер из Нижнеилимского района Иркутской области перевела более 1 миллиона рублей мошенникам, которые пообещали ей выплатить деньги за покупку лекарств, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что накануне женщине позвонил человек и представился работником прокуратуры. Он сообщил, что по решению суда ей полагается материальная компенсация, а также дал телефон, по которому необходимо было позвонить, чтобы получить выплату.

«Заинтересованная в получении неожиданной выплаты, женщина набрала номер, после чего несколько дней подряд перечисляла по надуманным поводам деньги», – отмечается в сообщении. Большую часть отправленной суммы она взяла в кредит.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет тюрьмы.