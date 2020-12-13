Число заболевших коронавирусом в Иркутске превысило 14 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой в Иркутске число заболевших инфекцией с начала пандемии превысило 14 тысяч человек.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 71 (всего 14 063),

в Братске – 31 (всего 2 378),

в Ангарске – 27 (всего 3 643),

в Усть-Илимске – 22 (всего 1 731),

в Черемхово – 16 (всего 653).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 063, Ангарск – 3 643, Братск – 2 378, Иркутский район – 2 323, Усть-Кутский район – 2 087.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 35,9 тысячи человек.

Умерли за последние сутки 15 людей от коронавируса, 2 – от иных болезней.