Число заболевших коронавирусом в Иркутске превысило 14 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой в Иркутске число заболевших инфекцией с начала пандемии превысило 14 тысяч человек.
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Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 71 (всего 14 063),
- в Братске – 31 (всего 2 378),
- в Ангарске – 27 (всего 3 643),
- в Усть-Илимске – 22 (всего 1 731),
- в Черемхово – 16 (всего 653).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 063,
- Ангарск – 3 643,
- Братск – 2 378,
- Иркутский район – 2 323,
- Усть-Кутский район – 2 087.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 35,9 тысячи человек.
Умерли за последние сутки 15 людей от коронавируса, 2 – от иных болезней.