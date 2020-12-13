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Число заболевших коронавирусом в Иркутске превысило 14 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно которой в Иркутске число заболевших инфекцией с начала пандемии превысило 14 тысяч человек.

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Иркутск, Ангарск и Черемхово – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе
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Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 71 (всего 14 063),
  • в Братске – 31 (всего 2 378),
  • в Ангарске – 27 (всего 3 643),
  • в Усть-Илимске – 22 (всего 1 731),
  • в Черемхово – 16 (всего 653).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 063,
  2. Ангарск – 3 643,
  3. Братск – 2 378,
  4. Иркутский район – 2 323,
  5. Усть-Кутский район – 2 087.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 35,9 тысячи человек.

Умерли за последние сутки 15 людей от коронавируса, 2 – от иных болезней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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