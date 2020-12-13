Греция продлила россиянам разрешение на въезд в страну до 7 января

Власти Греции продлили до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну для россиян, пишет РИА Новости.

Жители РФ могут приехать в Афины, Салоники и Ираклион – аэропорты этих городов открыты. В Грецию еженедельно могут въезжать до 500 граждан России, если у них есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сдан не позднее 72 часов до въезда в страну, ваучер на отель или другие документы, где указано временное место жительства.

«В аэропорту также могут сделать тест на COVID-19, и после этого человеку предписывается не покидать место временного пребывания до получения результатов. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции», – говорится в сообщении.