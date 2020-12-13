Капремонт спортплощадки школы «Сибиряк» в Ангарске обошелся властям в 34,6 млн рублей

Капитальный ремонт спортивной площадки с благоустройством прилегающей территории муниципальной спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» завершился в городе Ангарске Иркутской области, на эти цели из региональной казны выделили 30 миллионов рублей, остальные деньги – направили местные власти.

Эту сумму потратили на обустройство искусственного футбольного поля, беговых дорожек, баскетбольной площадки. Кроме того, смонтировано информационное табло, отремонтировано наружное освещение и ограждения, установлены мячеулавливатели, сделана громкоговорящая связь и другое.

Приемка работ состоялась 11 декабря.