Назвали дату появления нулевого пациента с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нулевого пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить 1 марта. Об этом она сообщила в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

"Да, конечно, мы знаем [нулевого пациента], он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию", - сказала она.

Попова добавила, что первыми выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией, но не давшими ее распространения, были три завезенных из Китая. "Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения", - отметила она.

По словам Поповой, когда "китайские коллеги" определились со свойствами коронавируса, стало понятно, что "нужно разворачивать все мероприятия".