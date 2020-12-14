Проезд ограничат по улице 30-й Дивизии и 3-й Советской в Иркутске

11 декабря движение заблокируют из-за земляных работ, сообщают в Иркутскэнерго.

Работы пройдут в районе дома № 8 по улице 30-й Дивизии с 11:00 11 декабря до 20:00 18 декабря 2020 года по правой полосе улице 30-й Дивизии – в направлении движения от улицы Депутатская до улицы Красноказачья.

И на перекрестке 3-й Советский в районе дома по улице Тельмана, 38 с 14:00 11 декабря до 17:00 25 декабря 2020 года по правой полосе перекрестка 3-й Советский – в направлении движения от улицы Розы Люксембург до улицы Тельмана.