С какой суммы лучше начать инвестировать

Сегодня начать можно и с тысячи рублей, рассказал агентству «Прайм» управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Однако рынок акций подразумевает не только по сути неограниченный доход, но и риск. Если начинающий инвестор готов принять риск рынка акций только на 5 тысяч рублей, значит, более крупные суммы вкладывать пока не нужно.

"Лучше отдать предпочтение консервативным инструментам, к примеру, гособлигациям или готовым инвестиционным решениям с полной защитой капитала", — считает эксперт.

По мере получения опыта сумма вложений в акции может увеличиваться. Если сбережения консервативного инвестора составляют, например, 10 миллионов рублей, то именно в акции может быть вложено 2 миллиона рублей – часть портфеля, нацеленная на повышенный потенциальный доход. Но опять же — все зависит от инвестиционного профиля и опыта, добавляет он.