В Нижнеудинске, Тулуне и Саянске обнаружили склады фальсифицированного алкоголя

Также в них находились производственные цеха и хранились крупные партии готового к продаже фальсификата, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Кроме того, выявлены торговые точки, в которых происходила реализация этой продукции.

Всего изъято порядка пяти тысяч литров водки, свыше полутора тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Установлены и задержаны предполагаемые организаторы незаконного бизнеса – четверо жителей города Нижнеудинска. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.