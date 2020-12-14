Банк «Приморье». Итоги года: первый офис в Москве, отделения нового формата, карты с большим cash-back и новые решения для бизнеса

Банк «Приморье» подводит итоги работы за 2020 год. Несмотря на все трудности этого непростого периода, в Банке за это время произошло немало хороших событий. Так, в июле был открыт первый офис в Москве, осенью обновились отделения во Владивостоке, в течение года были представлены новые услуги для частных лиц и корпоративных клиентов, были расширены пакеты лояльности для пластиковых карт и обновлены дистанционные сервисы, в частности, «Мобильный Банк Приморье».

Так, в 2020 году Банк «Приморье» продолжил выходы в новые регионы в 2020 году открыл первый офис в Москве. Отделение уже пользуется большим спросом у клиентов — многие компании, действующие клиенты Банка, имеющие филиалы в Москве, давно ждали открытия офиса в столице. Есть интерес к Банку «Приморье» и со стороны московского малого и среднего бизнеса, частных лиц. Офис Банка «Приморье» в Москве находится в самом центре столицы по адресу: Земляной вал, 7, в хорошей транспортной доступности, и отвечает всем современным требованиям.

Изменения коснулись и офисов во Владивостоке: два отделения открылись на первых линиях важнейших улиц краевого центра — на Калинина, 275 (туда переехали офисы с ул. Окатовая, и ул. Черемуховая) и Океанский пр-т, 123Б (здесь расположился офис, ранее работавший по Океанскому, 98а).

— Как и многие компании, Банк «Приморье» в этом году сделал существенный акцент на работу онлайн, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей Белавин. — Понятно, что банковская деятельность не может остановиться, офисы работали даже в период карантина, но уже значительную часть операций можно комфортно проводить через дистанционные сервисы. Мы обновили наше мобильное приложение, чтобы клиенты могли получить необходимые финансовые услуги, что называется, не выходя из дома. В частности, внедрили онлайн SWIFT-переводы, улучшили условия онлайн заявок на кредиты, карты, открытия вкладов. Все эти опции пользуются большим спросом у наших клиентов.

Офисы Банка «Приморье» во всех городах наполняются более современным и релевантным для клиентов содержанием: за 2020 год появились сразу несколько новых предложений для юридических лиц (тарифные планы «Бюджетник», «Время начинать»), новые кредитные (например, Автокредит) и ипотечные продукты («Льготная», «Сельская», «Военная», Ипотека для медиков), прошли специальные акции для розничных клиентов. Из последних примеров — акция «Время подарков»: были снижены ставки по потребительским кредитам, повышен cash-back для нескольких дебетовых карт, добавлен процент на остаток по карточному счету, а для вкладчиков предложена стимулирующая акцию.

— Банк «Приморье» по праву можно считать универсальным банком, который предлагает не только финансовые услуги для юридических лиц, но и постоянно расширяет предложения для частных клиентов. В 2020 году, с учетом нового имиджа банка как универсального финансового института, мы решили добавить в корпоративные цвета еще один — бирюзовый, и новые офисы во Владивостоке открывали именно в этом оформлении. На наш взгляд, этот цвет воспринимается легче и привносит больше символизма, учитывая название банка и малую родину — Приморский край, — комментирует Сергей Белавин. — Новые офисы мы также планируем открывать с использованием нового корпоративного цвета, а ныне действующие будут изменяться постепенно.

В планах на 2021 год у Банка — дальнейшее расширение географии присутствия, выход в новые регионы, предложение новых продуктов и услуг клиентам.