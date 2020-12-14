Эксперты Примсоцбанка расскажут как сэкономить на рассчётно-кассовом обслуживании

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает руководителей компаний, финансовых директоров и бухгалтеров на бесплатный онлайн-семинар, который пройдёт 17 декабря 2020 года.



Клиентов банка и зрителей семинара поприветствует Людмила Баринова, главный бухгалтер и заместитель председателя правления по вопросам расчетно-кассового обслуживания клиентов банка. В качестве лектора выступит Олеся Пинчук, начальник отдела обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Головного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Ключевыми темами выступления станут:

Расчетно-кассовое обслуживание: особенности и направления развития улучшения сервиса для Клиента.

Выгода от пакетов по расчетно-кассовому обслуживанию.

Виды и причины запросов Банка и блокировок Банк-Клиента.

Получение наличных. Нюансы.

Вебинар пройдёт 17 декабря в два этапа:

в 11:00 (18.00 по Владивостоку) по московскому времени – для клиентов западных регионов (Москва, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Иркутск, Санкт-Петербург);

в 11:00 по владивостокскому времени для городов Приморского края, Хабаровска и Камчатки.

Зарегистрироваться на мероприятие можно ЗДЕСЬ.



Вопросы по поводу участия можно задать по телефону: 8(800) 350-42-02.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 69 офисов в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.